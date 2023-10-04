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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال الاحتفال بالعام الجديد|محافظ الشرقية لطلاب جامعة الزقازيق: أنتم عصب الأمة ووقود المستقبل

صدى البلد

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق احتفالية جامعة الزقازيق باستقبال الطلاب القدامى والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023/ 2024 م ، والتي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر ، في حضور عمداء الكليات والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من الطلاب والطالبات.

بدأت فعاليات الإحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية ثم طابور عرض لطلاب وطالبات كليات الجامعة اعقبة تقديم أغاني وطنية لطلاب وطالبات الجامعة نالت استحسان الجميع.

كما شهدت الاحتفالية تقديم باقة متنوعة من الفقرات الفنية لمنتخب جامعة الزقازيق للفنون الشعبية، كما قدمت طالبات كلية الطفولة المبكرة تعبيرات حركية مصحوبة بأغان وطنية نالت إعجاب الحضور.

وألقى محافظ الشرقية كلمة أعرب فيها عن سعادته لمشاركته احتفالية جامعة الزقازيق لاستقبال الطلاب القدامى والجدد متمنياً لأبنائه طلاب وطالبات الجامعة عاماً دراسياً سعيداً , مؤكداً على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة والمثابرة لتحقيق النجاح والتخرج في الجامعة للمشاركة في بناء وتنمية الوطن.. فأنتم عصب الأمة ووقود المستقبل. 

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وأكد محافظ الشرقية أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمة من خدمات مجتمعية وإستشارات هندسية وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها والمساهمة في بناء وتنمية المجتمع ، مؤكداً على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

من جانبه رحب رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لجامعة الزقازيق والمشاركة في إحتفالية الجامعة بالعام الدراسي الجديد مقدماً له الشكر والتقدير علي مجهوداته الملموسة في الإرتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين من أبناء المحافظة.

وأضاف رئيس الجامعة أن احتفالية اليوم تأتي لإستقبال الطلاب الجدد وتشجيع وتحفيز الطلاب المنتقلين للمراحل الدراسية الأخرى ، قائلاً أنتم أحد دعائم الجمهورية الجديدة ونسعي جميعاً لتنمية مهاراتكم وقدراتكم مطالباً أبناءه الطلاب بالعمل الجاد لتحقيق الأهداف العلمية والمجتمعية والمشاركة في بناء المجتمع.

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استقبال العام الدراسى الجديد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم اتحاد طلاب الجامعة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الطفولة المبكرة الطلاب والطالبات العام الدراسي

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