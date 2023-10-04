أهالي الشرقية يشيعون جثمان شهيد الشرطة في حادث حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. شاهد

وصل منذ قليل جثمان الشهيد المقدم محمد رفعت لبده شهيد الشرطة في حادث اندلاع حريق بمبني مديرية أمن الإسماعيلية وتم أداء صلاة الجنازة علي الجثمان عقب صلاة الظهر بالمسجد الكبير بالاحسانية دائرة مركز ههيا بمحافظة الشرقية بحضور عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط حالة من الحزن الشديد التي سيطرت على الجميع.

أكد المشيعون ان الفقيد كان يتمتع بالسيرة الطيبة والسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة ومن المقرر أن يتم تلقي واجب العزاء بدار المناسبات عقب صلاة العصر.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، فور اندلاع الحريق رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية لـ12 مصابا وانصرفوا من موقع الحادث، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

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