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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من شاكيرا وبيكيه إلى لامين يامال.. نجم برشلونة يشتري قصرًا أسطوريًا بـ11 مليون يورو

لامين يامال
لامين يامال
أحمد العيسوي

لم يعد النجم الإسباني الشاب لامين يامال، لاعب برشلونة، يلفت الأنظار فقط بما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن تفاصيل جديدة تتعلق بحياته الشخصية، وانتقاله للإقامة في واحد من أفخم العقارات التي ارتبطت سابقًا باسمين من أشهر نجوم كرة القدم والغناء في العالم.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة «يوروبا برس» الإسبانية هذا الأسبوع، اختار يامال قصرًا كان مملوكًا من قبل للمغنية الكولومبية شاكيرا ونجم برشلونة السابق جيرارد بيكيه، ليكون مقر إقامته الجديد برفقة صديقته إينيس غارسيا، بعدما أتم شراء العقار في أواخر عام 2025 مقابل نحو 11 مليون يورو.
 

صفقة عقارية فاخرة بـ11 مليون يورو

وتعكس الصفقة حجم التحول الذي تشهده حياة لامين يامال خارج الملاعب، إذ لم يكتفِ اللاعب الشاب بشراء عقار فاخر، بل قرر تحويل القصر الذي شهد سنوات من حياة شاكيرا وبيكيه العائلية إلى منزل يتناسب مع احتياجاته وأسلوب حياته.

وبحسب التقرير الإسباني، لم تنتهِ أعمال التطوير داخل القصر بمجرد إتمام عملية الشراء، حيث لا يزال العقار يشهد أعمال تجديد وإضافات جديدة، بهدف إعادة تصميم بعض المساحات وتكييفها وفقًا لأذواق مالكيه الحاليين.

كما سبق ليامال تنفيذ مجموعة من التعديلات والتجديدات عقب شراء المنزل، وقبل الانتقال للإقامة فيه، في إطار حرصه على تجهيز العقار بصورة تتناسب مع متطلباته الشخصية.

ظهور يامال وصديقته خلال أعمال التجديد

وأشار التقرير إلى أن لامين يامال شوهد مؤخرًا برفقة صديقته إينيس غارسيا، وبصحبتهما عدد من أفراد طاقم الحراسة الأمنية، بالتزامن مع استمرار أعمال التجديد داخل القصر.

وكانت أنباء انتقال الثنائي للعيش معًا قد ظهرت خلال صيف العام الماضي، بعدما ترددت معلومات بشأن مغادرة إينيس غارسيا محل إقامتها في مدينة تالافيرا دي لا رينا الإسبانية، وانتقالها للإقامة مع نجم برشلونة الشاب.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الأضواء الإعلامية المسلطة على حياة يامال الشخصية، بالتزامن مع صعوده السريع في عالم كرة القدم وتحوله إلى أحد أبرز المواهب الشابة في الكرة الأوروبية.

قصر شاكيرا وبيكيه.. رفاهية تتجاوز حدود السكن

ولا تقتصر جاذبية القصر على قيمته المالية أو ارتباطه السابق بشاكيرا وجيرارد بيكيه، بل يمتد الأمر إلى ما يضمه من مرافق وتجهيزات فاخرة جعلته واحدًا من العقارات المميزة التي ارتبطت بحياة الثنائي خلال سنوات إقامتهما مع طفليهما.

ويضم العقار حدائق واسعة ومساحات خضراء، إلى جانب حمامات سباحة وصالة رياضية مجهزة، فضلًا عن مناطق مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، بما يوفر نمط حياة يجمع بين الخصوصية والرفاهية والترفيه.

ومن أبرز المرافق التي يتميز بها القصر وجود استوديو تسجيل موسيقي، كانت تستخدمه شاكيرا في أعمالها الفنية، وهو ما يضفي على العقار طابعًا خاصًا، نظرًا لارتباطه بالمسيرة الفنية للنجمة الكولومبية.

من منزل شاكيرا وبيكيه إلى مقر إقامة نجم برشلونة

وبانتقال لامين يامال إلى هذا القصر، تبدأ مرحلة جديدة للعقار الذي ارتبط لسنوات بقصة شاكيرا وبيكيه، قبل أن يصبح جزءًا من الحياة الخاصة لأحد أبرز نجوم الجيل الجديد في كرة القدم الإسبانية.

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