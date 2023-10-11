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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تحقيقه 136 جنيه.. سحب فيلم مرعى البريمو لـ محمد هنيدى

محمد هنيدى
محمد هنيدى

سحب فيلم “مرعى البريمو” من دور العرض بعد تحقيقه آخر ليلة عرض إيرادات ضعيفة وصلت إلى 136 جنيه، وهو الأمر الذى دفع شركة التوزيع لسحبه. 

وبلغ إجمالى الفيلم بشكل نهائى إيرادات قيمتها 17 مليون جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي، الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

"مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، أحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، لطفى لبيب، نيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.

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محمد هنيدى 

علق الفنان محمد هنيدي، على طوفان الأقصى، بعد الضرب الجوي على إسرائيل من قبل حركة حماس.

وكتب عبر تويتر: “‏ربنا يحميكم وينصركم .. ومازال في القصة بقية .. فلسطين عربية”.

واندلعت اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين تابعين لحركة حماس تسللوا إلى المستوطنات الإسرائيلية، وبين الأمن الإسرائيلي.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "سيطر مسلحون على مركز الشرطة في سديروت، وسقط عدد من الجرحى".، مضيفة أنه ويجري تبادل لإطلاق النار بين المسلحين وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "هناك تبادل لإطلاق النار في الشوارع".

وأعلنت إسرائيل حالة التأهب للحرب ووافق وزير الدفاع على استدعاء جنود الاحتياط.

ودعت حركة حماس الفصائل المسلحة في لبنان إلى الانضمام لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فجر اليوم بقصف مكثف على إسرائيل.

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