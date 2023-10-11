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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هدية من تركى آل الشيخ لـ تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

تامر عاشور ونانسي
تامر عاشور ونانسي نور

حرص المستشار تركى ال الشيخ على تهنئة الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسى نور والذى أقيم فى أحد الفنادق الكبرى.

وقدم تركى ال الشيخ للعروسين تامر عاشور ونانسى نور باقة من الورود والزهور لزفافهما.

وقام تامر عاشور بالرد على تركى ال الشيخ عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: الذوق كله.. أبو ناصر. 

تامر عاشور ونانسى نور 

واحتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسي نور داخل أحد الفنادق الكبرى بعد عقد قرانهما والذى حضره عدد كبير من النجوم.

وحرص على حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور كل من الفنان محمد حماقي والفنان هيثم شاكر والفنانة شيماء سيف والاعلامية سهير جودة والاعلامية مفيدة شيحة وغيرهم من النجوم والمقربين من العروسين.

وحرص على حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور كل من الفنان محمد حماقي والفنان هيثم شاكر والفنانة شيماء سيف والاعلامية سهير جودة والاعلامية مفيدة شيحة وغيرهم من النجوم والمقربين من العروسين.

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من هي نانسى نور؟

وتخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة "روتانا مصرية" شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات.

وشاركت “نانسي” أيضًا فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحى “هذا الصباح” على “إكسترا نيوز”، كما شاركت فى تقديم برنامج “ما وراء الحدث”، وعدد من حلقات برنامج الـ “توك شو” الشهير “هنا العاصمة”.

كما شاركت نانسى نور فى عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل سرايا عابدين مع يسرا وعوالم خفية مع عادل إمام.

تامر عاشور

وتزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبوشقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر.

وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى “أيام”، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.

ولكن المفاجأة كانت عندما صرح تامر عاشور وأعلن خطبته على دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة هل تم الانفصال بشكل رسمي بينه وبين زوجته أم لا.

ولكنه بعد شهرين فقط أعلن انفصاله عن خطيبته “دارين”، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

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