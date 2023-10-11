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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة والد المطربة نسمة محجوب بسبب أزمة صحية مفاجئة

علاء محجوب
علاء محجوب

توفي المخرج علاء محجوب، والد المطربة نسمة محجوب، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نقل على أثرها إلى المستشفى. 

يعد علاء محجوب مخرج روائي مصري من مواليد عام 1952 حصل علي دبلوم فنادق من معهد جلوستر بلندن عام 1974 بكالوريس كلية التجارة عام 1977 بالقاهرة تم سافر الي أمريكا حيت حصل علي ماجستير في التسويق والاعلان عام 1981 ثم بكالوريس فنون قسم الإخراج السينمائي من جامعة كولومبيا عام 1984 .

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أخرج علاء محجوب ثلاثة أفلام روائية، وأكثر من 120 إعلانا تليفزيونيا، وأكثر من 200 فيلم وحلقة تسجيلية وبرامج تليفزيونية وحفلات عامة.

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