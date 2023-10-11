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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صور وفيديوهات جديدة من حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور.. شاهد

تامر عاشور ونانسي
تامر عاشور ونانسي نور

احتفل الفنان تامر عاشور بزفافه على المذيعة نانسى نور داخل أحد الفنادق الكبرى بعد عقد قرانهما وابذى حضره عدد كبير من النجوم. 

وحرص على حضور حفل زفاف تامر عاشور ونانسى نور كل من الفنان محمد حماقي والفنان هيثم شاكر والفنانة شيماء سيف والاعلامية سهير جودة والاعلامية مفيدة شيحة وغيرهم من النجوم والمقربين من العروسين. 

وحرص العروسان تامر عاشور ونانسى نور على الرقص والغناء سويا على أنغام أغنية أحلى حاجه فيكى ايه للمطرب محمد حماقي. 

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نانسى نور 

وتخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة "روتانا مصرية" شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات.

تامر عاشور ونانسى نور 

وشاركت "نانسي" أيضًا فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحى "هذا الصباح" على "إكسترا نيوز"، كما شاركت فى تقديم برنامج "ما وراء الحدث"، وعدد من حلقات برنامج الـ"توك شو" الشهير "هنا العاصمة".

كما شاركت نانسى نور فى عدد من الأعمال الفنية منها مسلسل سرايا عابدين مع يسرا وعوالم خفية مع عادل إمام.

تامر عاشور ونانسي نور 

تامر عاشور 

وتزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبوشقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر.

وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.

ولكن المفاجأة كانت عندما صرح تامر عاشور وأعلن خطبته على دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة هل تم الانفصال بشكل رسمي بينه وبين زوجته أم لا.

ولكنه بعد شهرين فقط أعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
تامر عاشور ونانسي نور
الإعلامية مفيدة شيحة الفنان محمد حماقى الفنان هيثم شاكر الفنان تامر عاشور الفنانة شيماء سيف زفاف تامر عاشور ونانسى نور تامر عاشور ونانسى نور

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