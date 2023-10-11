مش هعمل كده تاني.. أول تعليق من تامر عاشور على زواجه الجديد

عرضت قناة العربية مصر، تقريرا بالفيديو بعنوان :" "مش هعمل كده تاني".. تامر عاشور يمازح الإعلامية نانسي نور خلال عقد قرانهما".

وظهر في التقرير أن المطرب تامر عاشور بعد عقد القران، قال إنه لن يفعل هذا الأمر ثانية، وهو ما جعل الجميع يدخل في حالة ضحك أثناء عقد الزواج.

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال الذي سيغني في حفل الزفاف، والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم.





وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.