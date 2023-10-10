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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخصماك.. تامر عاشور يرقص مع نانسي نور في حفل زفافهما| فيديو

تامر عاشور في حفل
تامر عاشور في حفل زفافه

سادت أجواء البهجة حفل زفاف الفنان تامر عاشور والمذيعة نانسي نور الدين، الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة. 

 

وحضر حفل زفاف تامر عاشور عدد من نجوم الفن والإعلام، وحرص عدد من المطربين على الغناء في الحفل منهم مصطفى حجاج، رامي جمال، محمد حماقي وغيرهم. 

 

لمشاهدة الفيديو من هنا

 

ومن بين فقرات الحفل رقص تامر عاشور برفقة نانسي نور وصديقاتها على أنغام أغنية مخصماك التي تصدرت التريند خلال الفترة الماضية. 

 

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال الذي سيغني في حفل الزفاف، والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم. 

 

وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.

تامر عاشور نانسي نور أغنية مخصماك الإعلامية منى الشاذلي الفنانة انغام نجوم الفن والاعلام

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