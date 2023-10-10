أنغام تدفع أسما إبراهيم لمغادرة حفل زفاف تامر عاشور.. صور

حرصت الإعلامية أسما إبراهيم على حضور حفل زفاف الفنان تامر عاشور من المذيعة نانسي نور، في أحد فنادق القاهرة الكبرى اليوم.

ولكن غادرت أسما إبراهيم برفقة شقيقها حاتم الشرقاوي حفل زفاف تامر عاشور، فور حضور الفنانة أنغام للحفل، بسبب خلافات سابقة بينهما.

ومن جهة أخرى، تعكف أسما إبراهيم على تحضير الجزء السابع من برنامج حبر سري، عبر شاشة قناة القاهرة الناس، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ويحتفل الفنان تامر عاشور مساء اليوم بزفافه على المذيعة نانسي نور في إحدى فنادق القاهرة، بحضور عدد من المشاهير والفنانين.

وحرصت الفنانة أنغام على التواجد بحفل زفاف تامر عاشور، بعدما ربطتهما صداقة وعلاقة عمل طويلة، كما تواجد كل من رامي جمال الذي سيغني في حفل الزفاف، والإعلامية منى الشاذلي ومصطفى حجاج وغيرهم.

وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها في كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.