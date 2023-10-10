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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سعيد الحظ.. أول تعليق لنانسي نور على زواجها من تامر عاشور

تامر عاشور ونانسي
تامر عاشور ونانسي نور

حرصت الإعلامية سهير جودة، على ان تكون برفقة المذيعة نانسي نور، في الساعات الأخيرة قبل عقد قرانها على المطرب تامر عاشور، حيث يقام حفل الزفاف الليلة بأحد فناق القاهرة، وسط حضور الأهل والأصدقاء.

 

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ونشرت الإعلامية سهير جودة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو مع نانسي نور وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، حيث قالت نانسي إن سعيد الحظ هو تامر عاشور وهي أيضا سعيدة الحظ به، موضحة أن أن تعارفها بالفنان تامر عاشور هو سر بينهما لم تكشف عنه.

 

وكانت نانسي نور قد بدأت مشوارها الإعلامي بعد تخرجها من كلية الإعلام بجامعة القاهرة سنة 2012، وقدمت في برنامج عز الشباب عبر قناة روتانا، وانتقلت للعمل في قناة EXtra news التابعة لقنوات CBC، كما شاركت في تغطية عدد من الفعاليات الهامة منها ختام منتدى شباب العالم، وحفل افتتاح طريق الكباش، والمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وظهرت نانسي نور في أعمال درامية منها؛ سرايا عابدين وعوالم خفية.

 

نانسي نور الإعلامية سهير جودة تامر عاشور افتتاح طريق الكباش سهير جودة سرايا عابدين

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