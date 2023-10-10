تامر عاشور بيفرح.. لقطات من عقد قرانه على المذيعة نانسي نور| صور

احتفل الفنان تامر عاشور منذ قليل بعقد قرانه على مذيعة الأخبار نانسي نور بعد أيام من الجدل حول علاقتهما وموعد زفافهما.

ويقيم الفنان تامر عاشور حفل زفافه مساء اليوم على المذيعة نانسي نور بحضور عدد من مشاهير الوسط الفني والإعلامي.

ونشر تامر عاشور أول صور من حفل زفافه، وحرص عدد من محبيه ومتابعيه على تقديم التهنئة له، فيما سخر البعض قائلا:" أخيرا تامر عاشور بيفرح"، و"فرحة ملك الأحزان".

من هي نانسي نور؟



وتخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة "روتانا مصرية" شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات.



وشاركت "نانسي" أيضًا فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحى "هذا الصباح" على "إكسترا نيوز"، كما شاركت فى تقديم برنامج "ما وراء الحدث"، وعدد من حلقات برنامج الـ"توك شو" الشهير "هنا العاصمة".