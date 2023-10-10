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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصور الأولى لحفل زفاف تامر عاشور والإعلامية نانسي نور

نانسي نور وتامر عاشور
نانسي نور وتامر عاشور

انطلق منذ قليل حفل زفاف الفنان تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز  بأحد الفنادق الكبري فى القاهرة .

من هي نانسي نور؟


وتخرجت نانسى نور في كلية إعلام القاهرة وانضمت إلى قناة "روتانا مصرية" شاركت في تقديم برنامج "عز الشباب" بعد ذلك انضمت لقناة "سي بي سي"، شاركت في تقديم عدد من حلقات برنامجي "هذا الصباح" و"ما وراء الحدث" على شاشة "إكسترا نيوز" ووبدأ يعرفها الجمهور من خلال التغطيات الإخبارية وتقديمها للنشرات.


وشاركت "نانسي" أيضًا فى تقديم برنامج الـ"توك شو" الصباحى "هذا الصباح" على "إكسترا نيوز"، كما شاركت فى تقديم برنامج "ما وراء الحدث"، وعدد من حلقات برنامج الـ"توك شو" الشهير "هنا العاصمة".

 

انفصال تامر عاشور عن سمر أبو شقة


وتزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبوشقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر. 


وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.


ولكن المفاجأة كانت عندما صرح تامر عاشور وأعلن خطبته على دارين حلمي، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة هل تم الانفصال بشكل رسمي بينه وبين زوجته أم لا

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تامر عاشور الإعلامية نانسي نور الفنان تامر عاشور قناة روتانا قناة إكسترا نيوز مذيعة قناة إكسترا نيوز

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