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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا في الشيخ زايد.. 10 نوفمبر

تامر عاشور
تامر عاشور

يحيى الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيا يوم الجمعة 10 نوفمبر المقبل بـ zed park. 

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور مجموعة من أبرز أغانيه "ده حكاية"، و"باي باي"، و"بقول عادي"، و"عشت معاك حكايات"، و"تسلم"، و"هاجي على نفسي"، و"خليني في حضنك"، و"لو ناوي يرجع"، و"بياعة"، و"قولوله سماح"، و"مكملناش"، و"ذكريات كدابة".

وعلم “صدى البلد” أن الفنان تامر عاشور سيحتفل بزفافه على مذيعة قناة “سي بي سي”، نانسي نور، خلال أيام قليلة.

يقام الحفل اليوم 10 أكتوبر في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

تحرص نانسي نور على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة في عالم الموضة والأزياء، كما تتميز بأنها تقوم باقتناء الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها.

تقوم نانسي نور بتنسيق الإكسسوارات والمجوهرات والحقائب والأحذية الراقية التي تزيد من جاذبيتها، وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد نانسي نور على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها والتي تبرز جمال ملامحها.

انفصال تامر عاشور عن سمر أبو شقة

تزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبو شقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق، ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر. 

وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.

 

 

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