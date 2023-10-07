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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

تامر عاشور ونانسي
تامر عاشور ونانسي نور

علم صدى البلد أن الفنان تامر عاشور سيحتفل بزفافه على مذيعة قناة سي بي سي، نانسي نور، خلال أيام قليلة.

يقام الحفل 10 أكتوبر الجاري في حضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

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نانسي نور:

 

تحرص نانسي نور على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة في عالم الموضة والأزياء، كما تتميز بأنها تقوم باقتناء الملابس التي تتناسب مع قوامها وتبرز رشاقتها.

تقوم نانسي نور بتنسيق الأكسسوارات والمجوهرات والحقائب والأحذية الراقية التي تزيد من جاذبيتها، وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد نانسي نور على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها والتي تبرز جمال ملامحها.

 

انفصال تامر عاشور عن سمر أبو شقة

تزوج الفنان تامر عاشور فى أكتوبر 2017 من سمر أبوشقة، ولكن حدث الانفصال بعد شهر واحد فقط بسبب عدم التوافق ولكنه أعلن الخبر بعد مرور ستة أشهر. 

وفى عام 2019، استقبل تامر عاشور مولودته الأولى "أيام"، تزامنًا مع طرح ألبومه الذي يحمل نفس الاسم.

ولكن المفاجأة كانت عندما صرح تامر عاشور وأعلن خطبته على دارين حداد، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، تاركًا الجمهور في حيرة هل تم الانفصال بشكل رسمي بينه وبين زوجته أم لا.

ولكنه بعد شهرين فقط أعلن انفصاله عن خطيبته "دارين"، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

تامر عاشور نانسي نور

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