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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على ازالة الشامة من وجهها

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

في أول تعليق لها على إزالة الشامة، ردت الفنانة هند عبد الحليم على الجمهور والانتقادات التي وجهت لها.


وكتبت هند عبد الحليم على حسابها الرسمي بـ إنستجرام على انتقادات الجمهور، معلقة: للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي انا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟.

وأضافت هند: هو انتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالتن برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكثر وأكثر اتبسطوا.


انتقادات ل هند عبد الحليم :


تعرضت الفنانة هند عبد الحليم للانتقادات من الجمهور، وذلك بعد إزالتها الحسنة من وجهها، مشيرة إلى أنه: فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي.

وردت هند عبد الحليم على حسابها الرسمي بـ إنستجرام على انتقادات الجمهور، معلقة: للتوضيح حاجة كمان بما إن الناس بقت بتقول كده في الوش ومش بيحسوا بحد فيه ناس كتير قالت إني عملت مناخيري ونفخت وشي وشفايفي انا عملت كل ده؟ إمتی طیب وفين؟.

وأضافت هند: هو انتوا مش عارفين أن البني آدم ملامحه بتتغير مع مرور السنين، وهو نفسه أصلا بيتغير مش بيروح يعمل عمليات في شخصيته ولا أحاسيسه، بس الحاجة الوحيدة اللي مش بتتغير إنه هيفضل بني آدم بیحس وبيتوجع فحطوا نفسكوا مكان الناس أو بلاش.. بس مش لازم تخلوني عملت وغیرت وشيلت الحسنة اللي كانت فيها موهبتي أو الحسنة الوحيدة اللي كانت فيا زي ما ناس كتير قالتن برافو يا جماعة استمروا خليكوا أشرار أكثر وأكثر اتبسطوا.

هند عبد الحليم

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