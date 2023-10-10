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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقل فاتن الحلو إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية.. صور

فاتن الحلو
فاتن الحلو

نشرت الفنانة ومدربة الأسود فاتن الحلو صور عبر حسابها الشخصي بموقع  التواصل الاجتماعي فيسبوك وهى داخل المستشفى حيث تعرضت إلى وعكة صحية شديدة.

فاتن الحلو 

وعلقت فاتن الحلو قائلة: يارب أشفيني وكن معي، شكرًا لكل من تواصل معي وعلى رأسهم نقيبي المحترم الدكتور أشرف زكي، أول إنسان يسأل عليا ربنا يبارك فيك يا غالي وبشكر كل أسرتي الغالين تعبتهم معايا في المستشفى.

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سيرك فاتن الحلو 

يذكر إن  السيرك المصري الأوروبي يستقبل جمهورك  بنادي الشمس الرياضي يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع تحت إجراءات احترازية بسبب أزمة كورونا وحسب تصريحات سيدة السيرك التي أدلت بها في برنامج أتوبيس السعادة على قناة DMC أن السيرك المصري الأوروبي سيظل يقاوم كل الظروف لرسم الضحكة والبهجة على محبيه.

واستجابة القرارات والتدابير الاحترازية فإن طاقة السيرك لن تستطيع استقبال أكثر من ٢٥ % من المقاعد مع ضرورة التزام الجمهور بالكمامة شرط دخول من شباك التذاكر الذي يستقبل جمهوره في تمام الثامنة والنصف حيث يبدأ الحفل في تمام التاسعة ومدته ساعتين ونصف الساعة، بحضور مدربة الأسود دهب الحلو التي صرحت في برنامج أبلة فاهيتا الأكثر شهره بداية ٢٠٢١ أنها تعلمت الصمود من والدها ابراهيم الحلو ووالدتها فاتن الحلو في الفن الذي ورثوة عن الجد  محمد الحلو الكبير  ويشرف على البرنامج كاميليا إبراهيم الحلو.

فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
فاتن الحلو
الدكتور أشرف زكى السيرك المصري فاتن الحلو مدربة الاسود فاتن الحلو أعمال فاتن الحلو

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