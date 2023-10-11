بفستان بسيط وإطلالة ناعمة.. تفاصيل زفاف الفنان تامر عاشور ونانسي نور

انتشرت الصور الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، حيث نشرها الفنان عبر حسابه الرسمي بموقع انستجرام.

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وعلق تامر عاشور على صور حفل زفافه من نانسي نور الإعلامية، قائلًا: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراننا».

وكانت قد تجاهلت المذيعة نانسي نور والفنان تامر عاشور الرد وكشف حقيقة ارتباطهما، والأنباء المنتشرة خلال الفترة الماضية بشأن التحضير لحفل الزفاف.

ورغم ذلك تبين أن الفنان تامر عاشور والمذيعة نانسي نور يتابعان بعضهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كما يبلغ عدد متابعين المذيعة حوالي 164 ألف متابع.