غدا.. مجدى الهوارى يحتفل بزفافه على دينا عبد المعبود

يحتفل المخرج مجدى الهوارى بحفل زفافه غدا على الاستايلست دينا عبد المعبود فى أحد الفناندق الكبرى بمنطقة نيو جيزة رغم اعترافه بحبه الشديد للفنانة غادة عادل.

ويأتى زواج المخرج مجدى الهوارى من دينا عبد المعبود بعد انفصاله عن غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حولا عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حد لكل هذه الاقاويل.

وتلقى مجدى الهوارى كثثير من التهانى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك من قبل عدد من متابعيه ومحبيه ولكن مجدى الهوارى لم يعلق على هذا الأمر والتزم الصمت.

مجدى الهوارى

وحرص المخرج مجدي الهواري، علي مشاركة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مجدي الهواري في الصورة برفقة ابنته وعلق قائلا:" في العمل" ، ما أثار إعجاب المتابعين ورجحوا دخول ابنته إلي المجال الفني.

كان المخرج مجدي الهواري، كشف كواليس وتفاصيل إخراجه لـ مسلسل دايما عامر، الذي تم عرضه في شهر رمضان .

وقال مجدي الهواري في حواره مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": " فخور بمتابعة وزير التعليم طارق شوقي لمسلسل دايما عامر الذي يناقش قضايا كثيرة في التعليم ".

وأضاف مجدي الهواري:" كنت قلقان من رد فعل الجمهور من فكرة مسلسل دايما عامر، لكني سعيد برد فعل الجمهور السعيد بتفاصيل المسلسل والقضايا المطروحة".