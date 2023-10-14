بناتى مجبرين.. طليقة شريف منير تفجر مفاجأة بعد انفصالها

فجرت الفنانة لورا عماد طليقة الفنان شريف منير مفاجأة؛ حيث أكدت أن هجوم بناتها عليها كانتا مجبرين عليه ولم يكن ذلك بمحضد إرداتهما.

وقالت لورا عماد فى لقاء لها الإعلامية نانسي مجدي مقدمة برنامج القاهرة اليوم: إن بناتى عندما كتبتا تعليقا لهما عبر السوشيال ميديا يهاجمانى فيه، كانتا مجبرين عليه، وجاء ذلك بعد انتقادها لبناتها بسبب اختيار العيش مع شريف منير بدلا منها.

وأضافت لورا عماد: إذا أتاحت لى الفرصة العمل مع شريف منير فى عمل فنى جديد بعد انفصالنا أشارك فيه دون تردد فى حال إعجابى بالدور وأنحى المشاكل الشخصية جانبا.

وكانت لورا عماد، قد اعتزلت التمثيل بعد زواجها من شريف منير، حيث كانت قد شاركت في عدد من الأعمال المهمة أبرزها: فيلم "البطل"، وفيلم "سوق المتعة" وغيرها.

شريف منير وطلاقه من لورا عماد

حالة كبيرة من الجدل أثيرت حول الفنان شريف منير، بعد إعلان طلاقه من الفنانة المعتزلة لورا عماد.

لورا عماد طليقة شريف منير، ابتعدت عن الفن قبل سنوات، لكنها شاركت في أعمال فنية لا تنسى، مثل: (السيد هيصة، البطل، الرجل الآخر، أرض الخوف، سوق المتعة، ولو كان ده حلم)، بالإضافة إلى حكاية “وأنسى روحي وياك” من مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الرابع.

ورغم أن لورا عماد، هي مسيحية الديانة إلا أن هذا لم يشكل عائقا خلال سنوات زواجها من شريف منير، الذي قال خلال لقاء له عبر قناة dmc الفضائية -قبل 6 سنوات، أن بيته يحتفل بالأعياد طوال العام، وفي منزله صورة أثرية للعذراء مريم وتحتها المصحف الشريف.

من هى لورا عماد؟

لورا عماد من مواليد 1 يناير عام 1972.

عملت لورا عماد في البداية كموديل للإعلانات.

جاءت الصدفة على يد مدير التصوير والمخرج طارق التلمساني الذي كان مديرا لتصوير أحد الإعلانات فتعرف على لورا عماد وآمن بموهبتها، وقدمها للمنتج والفنان سامي العدل الذي كان يبحث عن وجوه جديدة لتقديمها في أفلام من إنتاجه وأبرزها كان فيلم البطل الذي شارك في إنتاجه مع شقيقه المنتج محمد العدل.

أول ظهور للفنان لورا عماد في السينما من خلال فيلم «البطل»عام 1998 للنجم الراحل أحمد زكي ومصطفى قمر ومحمد هنيدي وعبير صبري وقدمت دور «أوديسا» حبيبة «بيترو غطاس» الذي جسد دوره مصطفى قمر، وعرفها الجمهور وقتها وبدأ اسمها في الانتشار.

شاركت لورا عماد في مسلسل «الرجل الآخر» مع نور الشريف وميرفت أمين عام 1999.

ومن أشهر الأفلام التي شاركت فيها لورا عماد فيلم “سوق المتعة” عام 2000 والفيلم كان من تأليف الكاتب الراحل وحيد حامد وإخراج سمير سيف.

ظهرت لورا في فيلم «لو كان دا حلم» عام 2001 قبل أن تعتزل لتتفرغ لأسرتها وتربية بناتها.

بعد ابتعاد لورا عماد عن الفن منذ عام 2001، عادت إلى التمثيل من جديد عام 2021 في حكاية «وأنسى روحي وياك» من مسلسل «نصيبي وقسمتك».