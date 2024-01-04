ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

نشر الفنان عمرو سعد صورة جديدة عبر حسابه بتطبيق إنستجرام. وظهر عمرو سعد بوجه متورم وبه جروح من كواليس أحدث أعماله الفنية دون الكشف عن أسم العمل.

نشر الفنان عمرو سعد تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تأجيل مسلسله الجديد الى رمضان 2025.

وقال عمرو سعد : جمهورنا الغالي قررنا تأجيل مسلسل شهر رمضان 2024، ويتم من دلوقتي الاستعداد لمسلسل ضخم يليق بالثقة الكبيرة اللي أخدتها من محبتكم على مدار 3 سنوات متتالية، إلى اللقاء إن شاء الله في رمضان 2025 مع شركاء النجاح الصباح إخوان على مجموعة قنوات MBC.

قال الفنان عمرو سعد إنه أوشك على انتهاء تصوير أحدث أفلامه “الغربان” والذى من المنتظر أن يعرض فى دور العرض السينمائية قريبًا.

وأضاف عمرو سعد فى تصريحات تليفزيونية: أنه سينتهي من تصوير كواليس فيلمه “الغربان” بعد أسبوعين ، وأن الفيلم يحتوي على الكثير من الصعوبات لأنه تصور فى الكثير من دول العالم ، نظرًا أنه يحكي على حقبة الأربعينات ، وأنه سيكون أكبر فيلم فى تاريخ السينما العربية من حيث ضخامة الإنتاج.