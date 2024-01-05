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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

نجل أصالة يكشف سبب اختيار اسم ابنة شقيقته شام | فيديو

صدى البلد

تحدث خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة عن جيهان ابنة شقيقته شام وعن خب العائلة لها منذ ولادتها والعلاقة القوية التى تجمعه بها.

وأضاف الذهبي فى تصريحات تليفزيونية: أنه سعيد بمجيء جيهان ابنة شقيقته شام إلى العائلة حديثًا وأنه يهتم بها يوميًا وتقديمه الرضعة الخاصة بها.

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وتابع خالد الذهبي ، معلقًا: دي أحلى هدية جاتلي من ربنا و زي القمر وفيها شبه كبير مني أنا وأصالة لأن احنا شبه بعض.

وعن إختيار اسم جيهان، قال خالد الذهبي: حماتها اسمها جيهان ودكتورة شام فى الجامعة كان اسمها جيهان وهى قريبة منها جدًا ودايمًا بتساعدها ، والاسم جميل.

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وكشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة سر تغيبها عن حضور العرض الخاص لفيلم “الحريفة” الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من الشباب. 

وقال خالد الذهبي في تصريحات تليفزيونية، إن أصالة منشغلة برعاية حفيدتها التي استقبلتها الأسرة من أيام “جيهان” أو “بيبي جيجي” كما أطلق عليها. 

واحتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر. وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.

وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

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