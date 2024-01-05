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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كل حاجة بتروح إلا سمعتك.. حمو بيكا يوجه رسالة غامضة.. شاهد

حمو بيكا
حمو بيكا

وجه مؤدي المهرجانات حمو بيكا رسالة للجمهور بمناسبة أول جمعة فى عام 2024 .

ونشر حمو بيكا، صورة له عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلًا: هتمشي وتسيب كل حاجة.. وكل حاجاتك هتتورث وتروح لغيرك.. كل حاجة بتاعتك هتبقى بتاعت غيرك.. إلا سمعتك وأثرك.

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وتابع حمو بيكا: فلو هتتعب وتشقى علشان تسيب حاجة نضيفة ومش ملطوطة.. احرص تبقى سمعتك.. استثمر في سمعتك وسيرتك.. محدش هيقول غير كان كويس، طيب، جدع، خدوم، حنين.. خرجنا منها على خير وبسمعة طيبة وأثر طيب يارب.. أول جمعة في 2024 جمعة مباركة علي كل أهلي وصحابي.

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على صعيد أخر ، رد مؤدي المهرجانات حمو بيكا على منتقدي سبوع ابنته تاج خلال الفترة الماضية الذى كان فى إحدى قاعات الأفراح ، وظهرت فيه زوجته وهى مرتدية الكثير من الذهب. 

وقال حمو بيكا، في بث مباشر من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: سيبوا الملك للمالك، والكلمتين دول للقريب قبل الغريب، أنا طالع من منطقة شعبية اسمها الدخيلة من أسرة متكونة من أربع إخوات والأب والأم وكنا قاعدين في أوضة وصالة والحمام جوه المطبخ، وأول مرة أقول الكلام ده واعذروني كنت قاعد في أوضة وصالة والحمام في المطبخ، وأبويا على باب الله بيسافر ويتغرب ويشقى علشان اللقمة اللي بناكلها بالحلال.

وأضاف حمو بيكا ، قائلاً: أنا ما دخلتش مدرسة وما اتعلمتش لكن اشتغلت وشقيت واتغربت كتير وأنا صغير، وعمري ما مديت إيدي على حاجة مش بتاعتي وكنت بقول يا رب أكرمني وأبقى حاجة لأهلي،  وأنا ما اتولدتش في بقي معلقة دهب وكنت بحب الخير لكل الناس ولحد الوقت ده.

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