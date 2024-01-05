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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كل حاجة متغيرة.. ميرفت أبو عوف تحيي ذكري الثانية لوفاة شقيقتها مها

مها أبو عوف
مها أبو عوف

أحيت ميرفت أبو عوف ذكري الذكري الثانية لوفاة شقيقتها مها أبو عوف .

ونشرت ميرفت أبو عوف صورة شقيقتها مها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، معلقة: تاني سنة وكل حاجة متغيرة يا نيهو، لا شيء يملأ الفراغ الذي تركته في الحياة.. اشتقتلك يا أختي ، دائمًا في قلبي الأفكار والدعوات.

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وقالت الفنانة ميرفت أبو عوف فى وقت لاحق، إن سيرة الفنان عزت أبو عوف ومها أبو عوف مازالت عطرة بين الناس، موضحة أن فقدان عزت ومها أبو عوف غير من معنى وطعم الحياة بالنسبة لها، لافتة إلى أن نجاح مها أبو عوف وعزت جاء بسبب حبهم الكبير لأعمالهم الفنية، ولذلك أعمالهم وذكراهم مازالت حاضرة حتى الآن.

وأضافت "أبو عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عزت أبو عوف كان شخصية متميزة، ومن الصعب تكرارها، "مفيش حاجة اسمها حد يجي مكان حد، مينفعش أجي أقول حد يجي مكان عزت أبو عوف، مصر مليانة شخصيات مميزة، وفنانين كبار".

وتابعت ميرفت أبو عوف، أن الفن المصري ملئ بالمواهب، وكل جيل يسلم الجيل الذي يليه، "مصر ولادة وطول عمرها مليانة فنانين".

وقدمت الفنانة الراحلة مها أبو عوف العديد من الأعمال الفنية سواء فى الدراما أو السينما وكان من أشهر هذه الأعمال مسلسل الحرير المخملي وفوق السحاب ونسر الصعيد وهربانة منها ولا تطفئ الشمس وإمبراطورية  مين والخواجة عبد القادر.
أما فى السينما فقدمت كازانوفا وزي النهاردة والصعاليك وسوء تفاهم وامير البحار ومن نظرة عين ولا تظلموا النساء.

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