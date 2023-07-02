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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ميرفت أبو عوف: سيرة أخي ما زالت عطرة بسبب حبه الكبير للفن.. فيديو

عزت أبو عوف
عزت أبو عوف

قالت الفنانة ميرفت أبو عوف، إن سيرة الفنان عزت أبو عوف ومها أبو عوف مازالت عطرة بين الناس، موضحة أن فقدان عزت ومها أبو عوف غير من معنى وطعم الحياة بالنسبة لها، لافتة إلى أن نجاح مها أبو عوف وعزت جاء بسبب حبهم الكبير لأعمالهم الفنية، ولذلك أعمالهم وذكراهم مازالت حاضرة حتى الآن.

وأضافت "أبو عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عزت أبو عوف كان شخصية متميزة، ومن الصعب تكرارها، "مفيش حاجة اسمها حد يجي مكان حد، مينفعش أجي أقول حد يجي مكان عزت أبو عوف، مصر مليانة شخصيات مميزة، وفنانين كبار".

وتابعت ميرفت أبو عوف، أن الفن المصري ملئ بالمواهب، وكل جيل يسلم الجيل الذي يليه، "مصر ولادة وطول عمرها مليانة فنانين".

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