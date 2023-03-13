وفاتها وجعت قلبنا.. شقيقة مها أبو عوف تتأثر على الهواء| شاهد

تأثرت الدكتورة ميرفت ابو عوف شقيقة الفنانة "مها أبو عوف" أثناء حديثها عن شقيقتها، مضيفة أن أثناء عودتهم إلى المنزل شعروا أنهم فقدوا جزءا منهم.

وتحدثت “ميرفت ابو عوف" خلال لقائها ببرنامج "الستات" المذاع على فضائية النهار، إن فقدان الفنانة الراحلة مها أبو عوف كان له حزن كبير فى قلوبهم، متابعة أن منزلهم فى الزمالك يسكن فيه رجل الأعمال شيكوريل ولكن تم قتله فى هذا المنزل وهذا المنزل الذي كانوا يسكنون فيه به "عفاريت واشباح" وأرواح مسكونة، واستعانوا بشيخ لرقية المنزل، مضيفة أن هذا المنزل كان من أشهر 100 بيت تسكنه العفاريت.

"الروح غير مؤذية و شفناها أكتر من مرة"

وأكدت "ميرفت ابو عوف" أن هذه الروح التى كانت تسكن منزلهم غير مؤذية، موضحة أنهم رأوا هذه الأشباح، وعائلتها مرت بفترة طويلة لم يرد أحد الاختلاط بهم أو زيارتهم.