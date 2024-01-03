نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

أعربت الفنانة، نوال عبد الشافي، صاحبة أغنية “مخصماك” عن سعادتها بترشيحها لجائزة الـ joy awards.

وقالت نوال عبد الشافي، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، سعيدة جدًا أن هما فكروا فيا ورشحوني لجائزة الـ joy awards ، وإن شاء الله أكون عند حسن ظنهم دائمًا".

وعن الأعمال القادمة، قالت نوال عبد الشافي، إن الفترة القادمة ستكون مليئة بالمفاجآت، وأنها تستعد لطرح أغنيات جديدة مميزة بعد طرح أغنيات فيلم “عادل مش عادل”، بعنوان “هو أنتوا لسة شفتوا حاجة”، و أغنية “أنا بلا فخر”.

وعن فيلم عادل مش عادل ، قالت نوال عبد الشافي، إن ترشيحها للفيلم جاء عن طريق الصدفة أثناء تقديمها للأغاني الرسمية للفيلم بعنوان “هو أنتوا لسة شوفتوا حاجة” ، و “بلا فخر” ، وأنها تقوم بدورامرأة إرهابية فى أحداث الفيلم فى إطار كوميدي .

وأضافت نوال عبد الشافي، “أنا بحب أحمد الفيشاوي جدًا، ومكنش ينفع أقول لأ لأنه فنان موهوب وشاطر جدًا”.

وعن كواليس فيلم عادل مش عادل، قالت نوال عبد الشافي إنها سعدت بالكواليس مع جميع أبطال الفيلم.

فيلم "عادل مش عادل" انطلق تصويره من فترة ومن بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتخطت نوال مؤخرا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال عبد الشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام”.