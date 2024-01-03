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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد عادل مش عادل|نوال عبد الشافي تكشف حقيقة إرتباطها بأحمد الفيشاوي ..خاص

نوال عبد الشافي
نوال عبد الشافي

أعربت الفنانة نوال عبد الشافي صاحبة أغنية “مخصماك” ، عن سعادتها بتجربة أول عمل سينمائي لها “عادل مش عادل” بطولة الفنان أحمد الفيشاوي الذى سيطرح قريبًا فى دور العرض السينمائية.

وقالت نوال عبد الشافي فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أن ترشيحها للفيلم جاء عن طريق الصدفة أثناء تقديمها للأغاني الرسمية للفيلم بعنوان “هو أنتوا لسة شوفتوا حاجة” ، و “بلا فخر” ، وأنها تقوم بدورامرأة إرهابية فى أحداث الفيلم فى إطار كوميدي .

وأضافت نوال عبد الشافي ، قائلة: أنا بحب أحمد الفيشاوي جدًا ومكنش ينفع أقول لاء لأنه فنان موهوب و شاطر جدًا.

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وعن أنباء ارتباطهما فى الحقيقة ، قالت نوال عبد الشافي ، معلقة: دى إشاعة وبتضحكني جدًا لأنه أخويا والكلام دا ملوش أى أساس من الصحة.

وعن كواليس فيلم عادل مش عادل ، قالت نوال عبد الشافي أن سعدت بالكواليس مع جميع أبطال الفيلم.

فيلم "عادل مش عادل" انطلق تصويره من فترة ومن بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتخطت نوال مؤخرا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال عبد الشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام”.

المطربة نوال عبد الشافي نوال عبد الشافي صاحبة أغنية “مخصماك” فيلم عادل مش عادل احمد الفيشاوي

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