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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة حب.. أحمد الفيشاوي يقابل صاحبة أغنية مخصماك بفيلم عادل مش عادل

أحمد الفيشاوي - نوال
أحمد الفيشاوي - نوال

يعيش الفنان أحمد الفيشاوي قصة حب مع الفنانة نوال عبد الشافي، ضمن أحداث فيلم "عادل مش عادل" التي تشارك في بطولته في السينما بعد نجاحها في أغنية "مخاصماك" التي تخطت حاجز 100 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

وأعربت الفنانة نوال عن سعادتها بالمشاركة في العمل التي يعد الأول لها في السينما وتتمنى أن ينال إعجاب الجمهور حيث تشارك في الفيلم بالغناء والتمثيل، حيث إنتهت من تصوير مشاهدها وتراهن عليه بقوة وتعتبره خطوة مهمة فى مشوارها.

فيلم "عادل مش عادل" انطلق تصويره من فترة ومن بطولة الفنان أحمد الفيشاوى وشيرى عادل، دينا، محمد رضوان، وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري.

وتخطت نوال مؤخرا أغنية “مخاصماك” للمطربة نوال عبد الشافى حاجز 500 مليون مشاهدة على التيك توك، ويعد رقم كبير منذ طرحها وأصبحت الأكثر استماعا في الفترة الأخيرة نظرا لبساطتها في الأداء وإشادة نجوم الفن والغناء بها .

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخاصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ، وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام” .

 

أحمد الفيشاوى

كان الفنان أحمد الفيشاوي، قد كشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم ويجسد الفيشاوي،  شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاول من خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزءًا سيئاً في حياته ويعاقب من خلاله، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

 

فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي،  رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

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احمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوى الفنانة نوال مخاصماك عادل مش عادل

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