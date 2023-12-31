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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

ألفت إمام
ألفت إمام

أعربت الفنانة ألفت إمام عن سعادتها بالنجاح الكبير الذى حققه مسلسل كامل العدد وتكريمها عن الدور الذى قدمته ضمن أحداث العمل.

وقالت ألفت أمام فى تصريحات ل"صدي البلد": أنها لم تكن تقصد أن تغيب على المشاهدين قبل عودتها من خلال مسلسل كامل العدد ، لكنها كانت فى إنتظار ورق قوي حتى تعود عودة قوية للجمهور .

وأضافت ألفت إمام ، قائلة: أنها كانت تتوقع نجاح المسلسل ولكن ليس بهذا الشكل الضخم ، وأن العمل كان بمثابة عودة قوية لجميع القائمين عليه.

وعن الجزء الثاني من المسلسل ، قالت ألفت إمام: أنها تتمنى أن الجزء الثاني من المسلسل ينجح نجاح كبير مثل الجزء الأول.

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وبدا فريق عمل مسلسل كامل العدد تصوير الجزء الثاني بداية الأسبوع الحالي، وذلك استعداد لعرضه فى موسم رمضان القادم.  ويشهد الموسم الثاني من المسلسل استكمالا للنجاح الكبير الذى حققه رمضان الماضي، حيث قرر القائمون على العمل تصوير جزء جديد بعد النجاح الكبير الذى حققه مع النصف الأول من رمضان 2023.

  المسلسل يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن وعلى رأسهم  شريف سلامة ودينا الشربيني وحمزة دياب والذي أكد لنا فى تصريح خاص أنه بدأ تصوير أولى مشاهد المسلسل بداية الأسبوع الحالي متمنيا ان ينال الجزء الثاني نفس نجاح الجزء الأول.  وأضاف حمزة والذي يجسد شخصية شريف ضمن أحداث المسلسل أن من المفترض أن يستمر تصوير المسلسل لشهر يناير القادم.  

ويتكون مسلسل كامل العدد الجزء الأول من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.
 

أعمال ألفت إمام مسلسل “كامل العدد” لحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد دينا الشربيني رمضان 2024 ألفت إمام

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