عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيبي جيجي..سر غياب أصالة عن عرض فيلم "الحريفة" بطولة ابنها خالد الذهبي

أصالة وخالد الذهبي
أصالة وخالد الذهبي

كشف خالد الذهبي ابن الفنانة أصالة سر تغيبها عن حضور عرض خاص فيلم “الحريفة” الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من الشباب. 

 

وقال خالد الذهبي في تصريحات لبرنامج عرب وود، إن أصالة منشغلة برعاية حفيدتها التي استقبلتها الأسرة من أيام “جيهان” أو “بيبي جيجي” كما أطلق عليها. 

 

ووصف خالد الذهبي شعوره تجاه طفلة شقيقته شام الذهبي قائلا إنه إحساس رائع، كاشفا عن رعايته لها بشكل مستمر وتقديمه الرضعة الخاصة بها. 

 

 

فيلم الحريفة

 

احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر. وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.

 

وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

 

أحداث فيلم الحريفة

 

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

الحريفة أصالة احمد حسام ميدو أبطال فيلم الحريفة الفنانة اصالة برنامج عرب وود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيه تعويم ولا لا؟!| صندوق النقد الدولي يزف بشرى سارة للشعب المصري.. تفاصيل

أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية لإمام عاشور

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

قالوا شريكها زعيم عصابة.. حقيقة تورط أميرة الذهب في تجارة الأسلحة والمخدرات

بنكا مصر والأهلي يطرحان شهادتي ادخار جديدة بأعلى عائد.. تفاصيل

المحاسب مات .. تطور صادم في إطلاق الرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

أخبار الفن..طرح البرومو الأول لمسلسل جولة أخيرة..عملية تكميم ولا ريجيم .. إلهام شاهين تكشف سبب نحافتها

نقطة تحول.. تفاصيل مشاركة هاجر السرّاج في "حالة خاصة"

شيري عادل تعتذر عن مسلسل "ألف ليلة وليلة" لسبب غير متوقع

آخرها منى زكي وآيتن عامر.. خلافات النجوم أمام المحاكم

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد إلهام شاهين

مصطفى كامل يغني لحسن الأسمر.. اسمع كتاب حياتي يا عين من نقيب الموسيقيين

المطرب مروان موسى يحيي ذكرى والدته بكلمات مؤثرة

جنات تكشف سبب غلق أغنية الشمخ الجواني

ترشيحاتنا

ثورة علمية.. طرح أرحام اصطناعية لحمل الأجنة البشرية قريبًا

سورة الجمعة مكتوبة كاملة بالتشكيل.. فضلها ومعنى آياتها الـ 11

اخبار مصر| 600 فرصة عمل برواتب 13 ألف جنيه.. مفاجأة فى أسعار الكهرباء بسبب الدولار

اللقطات الأولى للقصف الأردني على سوريا | فيديو

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

إعفاء أجهزة التقنيات والمعينات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلي بالك.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

المنافسة قوية.. شاهد عارضة أزياء ترتدي فستان هيفاء وهبي بحفلتها الأخيرة

صورة متداولة لمذيعة في قناة إسرائيلية على الهواء تثير ضجة.. ماذا فعلت؟

الفستان فين.. ياسمين الخطيب بإطلالة جريئة تشعل السوشيال ميديا

فيديو

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المنتخبات الوطنية تستعد لأولمبياد باريس 2024.. فيديو وصور

عائد شهرى 22.5٪.. طرح شهادات الـ 25٪.. تفاصيل

قفزوا من البلكونة.. تفاصيل مؤلمة في حادث سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ