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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صناع فيلم الحريفة يهدون العمل لروح هيثم أحمد زكي

هيثم أحمد زكي
هيثم أحمد زكي

حرص صناع فيلم الحريفة، على إهداء العمل لروح الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك بالكتابة على التتر الخاص بالعمل "إهداء لروح الفنان هيثم أحمد زكي" ولم يتم الكشف عن سبب الإهداء.

فيلم الحريفة

احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر.

وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد.

وحرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

أحداث فيلم الحريفة

وتدور أحداث فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

أبطال فيلم الحريفة

فيلم الحريفة من بطولة: نور النبوي، أحمد غزي، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، وآخرين، مع ظهور خاص لبيومي فؤاد، وشريف الدسوقي، ونجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، وهو من إنتاج "تي فيجن" طارق الجنايني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

الحريفة فيلم الحريفة هيثم أحمد زكي أحمد زكي أبطال فيلم الحريفة

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