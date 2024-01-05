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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

خالد عليش يكشف عن أول عمل بمشاركة زوجته ميرهان عمرو |خاص

خالد عليش
خالد عليش

أعرب الفنان خالد عليش عن سعادته فى المشاركة فى أحدث أعماله وهو فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، الذى طرح منذ أيام فى دور العرض السينمائية.

وقال خالد عليش فى تصريحات ل"صدي البلد" ، أنه تم ترشيحه من المخرج حسام الجواهري وأن الدور ليس كوميدي ولكنه لايت وسيجسد فيه سائق للفنان خالد الصاوي ضمن أحداث الفيلم.

وعن أعماله القادمة ، قال خالد عليش أنه يستعد حاليًا لتقديم مشروع جديد بمشاركة زوجته ميريهان عمرو لأول مرة نظرًا لنجاح الفيديوهات الذى يقدموها سويًا على مواقع التواصل الإجتماعي.

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طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" لـ خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

وتدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي أبو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الأحداث في إطار تشويقي.

فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

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