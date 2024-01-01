عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

عزيز الشافعي
عزيز الشافعي

أعرب الملحن الكبير عزيز الشافعي عن سعادته بالتكريم فى مهرجان الدير الجيست كأفضل ملحن لعام 2023.

وقال عزيز الشافعي فى تصريحات ل"صدي البلد"، أنه يستحق التكريم لأنه قدم العديد من الأعمال المميزة والتى نجحت للوصول إلى الجمهور بسهولة.

وعن أقرب الأعمال لقلبه من الذى قدمه ، قال عزيز الشافعي أن كثير من الأعمال التى قدمها تعتبر مميزة بالنسبة له وأبرزها أغنية إليسا بتمايل على البيت التى كانت مختلفة وجديدة ، وأغنية والله أبدًا مع عمرو دياب  .

وقد عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الكبير التي حققت مسرحية السندباد بطولة الفنان كريم عبد العزيز ‏والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

‏وكتب عزيز الشافعي عبر حسابك تطبيق إنستجرام :" ‏الحمد لله نجاح جماهيري كبير لمسرحية السندباد ‏وحضور جماهيري كامل ‏لليوم الثاني .. ‏سعيد با أغاني وموسيقى ‏المسرحية وردة فعل الجمهور الكريم".

txt

بعد ظهوره لأول مرة..أحمد رزق: ابني ليس لديه ميول فنية حتى الآن|خاص

txt

خليني ساكت أحسن|مصطفى كامل يوجه رسالة لزوجة حلمى بكر

txt

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

txt

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

احتفل الملحن عزيز الشافعى ،بتصدر أغنية “قبل ما امشى" للمطرب بهاء سلطان موقع الفيديوهات يويتوب ، حيث احتلت المرتبة 13.

وكتب عزيز الشافعى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" تعالى أدلعك ، أنا الغلطان ، دادينا ، دلوقتى عجبناكوا .. أغانى كتير بين عزيز الشافعى وبهاء سلطان وتنضم لهم قبل ما امشى وتريند متصاعد من أول يوم.

 

أغنية قبل ما أمشى لـ بهاء سلطان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا. 

 

أعمال عزيز الشافعى أغانى عزيز الشافعى عزيز الشافعي 2023 مهرجان الدير جيست 2023 ألحان عزيز الشافعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

بعد الخلاف| لحظات صلح أنغام وأصالة فى حفل ليلة نجمة العرب ..فيديو

محمد عدوية: والدي تاريخ وأسطورة لن تتكرر

نجل شقيق إلهام شاهين يحتفل بخطوبته على فتاة خارج الوسط الفني|صور

فى أولى حلقاتها | سهرة غنائية مع بوسى بمناسبة رأس السنة مع دعاء صلاح

رغم انفصالهما.. تامر حسني يحتفل بالسنة الجديدة مع بسمة بوسيل وأولادهما

قبل انطلاقها|استعدادات أصالة لحفل ليلة نجمات العرب.. فيديو

دعونا نجعلها لا تنسي| كارول سماحة توجه رسالة لجمهورها

ترشيحاتنا

عمرها 103 سنوات.. طبيبة تستمر في علاج الناس وتكشف أسرار عمرها الطويل

رسالة من أمام عاشور لزوجته مع بداية العام الجديد.. شاهد

ميدو يكشف أمنياته للكرة المصرية في 2024

دعاء أول ليلة في السنة الجديدة.. 14 كلمة تعوضك بفرحة تدمع لها عينك

مع بدء العام الجديد.. قصف صاروخي يضرب تل أبيب | فيديو

ابدأ العام الجديد بدون ذنوب.. ركعتان تمحو السيئات وهذا أفضل وقت لهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

5 آلاف طائرة درون في سماء أبوظبي..شاهد كيف استقبلت الإمارات عام 2024

فريد سميكة بطل مصري قطع اليابانيون رأسه وعلقوها على الأسوار.. فيديو وصور

بعدما أصبح مجانا| لماذا تغير موقف الأهلي بشأن صفقة البرازيلي سوزا؟

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ