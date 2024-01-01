عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

أعرب الملحن الكبير عزيز الشافعي عن سعادته بالتكريم فى مهرجان الدير الجيست كأفضل ملحن لعام 2023.

وقال عزيز الشافعي فى تصريحات ل"صدي البلد"، أنه يستحق التكريم لأنه قدم العديد من الأعمال المميزة والتى نجحت للوصول إلى الجمهور بسهولة.

وعن أقرب الأعمال لقلبه من الذى قدمه ، قال عزيز الشافعي أن كثير من الأعمال التى قدمها تعتبر مميزة بالنسبة له وأبرزها أغنية إليسا بتمايل على البيت التى كانت مختلفة وجديدة ، وأغنية والله أبدًا مع عمرو دياب .

وقد عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الكبير التي حققت مسرحية السندباد بطولة الفنان كريم عبد العزيز ‏والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

‏وكتب عزيز الشافعي عبر حسابك تطبيق إنستجرام :" ‏الحمد لله نجاح جماهيري كبير لمسرحية السندباد ‏وحضور جماهيري كامل ‏لليوم الثاني .. ‏سعيد با أغاني وموسيقى ‏المسرحية وردة فعل الجمهور الكريم".

احتفل الملحن عزيز الشافعى ،بتصدر أغنية “قبل ما امشى" للمطرب بهاء سلطان موقع الفيديوهات يويتوب ، حيث احتلت المرتبة 13.

وكتب عزيز الشافعى عبر حسابه بتطبيق إنستجرام:" تعالى أدلعك ، أنا الغلطان ، دادينا ، دلوقتى عجبناكوا .. أغانى كتير بين عزيز الشافعى وبهاء سلطان وتنضم لهم قبل ما امشى وتريند متصاعد من أول يوم.

أغنية قبل ما أمشى لـ بهاء سلطان، من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، وإنتاج روتانا.