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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز الشافعي: مسرحية «السندباد» حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا

صدى البلد

‏عبر الملحن عزيز الشافعي عن سعادته بالنجاح الكبير التي حققت مسرحية السندباد بطولة الفنان كريم عبد العزيز ‏والتي تعرض ضمن فعاليات موسم الرياض.

‏وكتب عزيز الشافعي عبر حسابك تطبيق إنستجرام :" ‏الحمد لله نجاح جماهيري كبير لمسرحية السندباد ‏وحضور جماهيري كامل ‏لليوم الثاني .. ‏سعيد با أغاني وموسيقى ‏المسرحية وردة فعل الجمهور الكريم".

 

وحرص كريم عبدالعزيز على الترويج للعمل من خلال السوشيال ميديا بطرح فيديو له وهو يدعو الجمهور السعودي بحضور العرض.
 

أسعار تذاكر المسرحية


 وتتراوح أسعار التذاكر ما بين 100 ريال أي ما يعادل 800 جنيه، و1000 ريال وهو ما يعادل 8 آلاف جنيه . 

وكان آخر اعمال كريم عبد العزيز فيلم بيت الروبي  والذي شاركه في بطولته ونور اللبنانية، وكريم محمود عبد العزيز، وتارا عماد، وسمر جابر، والطفلين معاذ جاد ولوسيندا، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، وسارة عبد الرحمن، وشريف دسوقي، وحاتم صلاح، ومحمود السيسي، ومصطفى أبو سريع، وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج بيتر ميمي.

 

ويقدم فيلم “بيت الروبى” فكرة كوميدية إنسانية مع طرح قضية هامة تشغل الجمهور حالياً، ألا وهى تحكم السوشيال ميديا في العديد من الأمور، ومهنة الإنفلونسر التي انتشرت بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال زوجين تسببت السوشيال ميديا في أزمة كبيرة في حياتهما جعلتهما يبتعدان عن القاهرة والعيش في طابا، وبعد عودتهما إلى القاهرة للانتهاء من بعض الأوراق يقرران مواجهة المجتمع وتخطى أزمتها ولكن تعود السوشيال ميديا للوقوف أمامهما.

 

أعمال كريم عبد العزيز الفنان كريم عبد العزيز الملحن عزيز الشافعي ضمن فعاليات موسم الرياض كريم محمود عبد العزيز كريم عبدالعزيز

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