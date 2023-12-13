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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يعلن تخطي هاشتاج اسمه حاجز الـ18 مليارا

محمد رمضان
محمد رمضان

أعلن الفنان محمد رمضان من خلال صفحته الرسمية على "فيسبوك"، عن تخطي الهاشتاج الرسمي له على تطبيق “تيك توك” حاجز الـ18 مليار مشاهدة حتى الآن.

وكتب محمد رمضان معلقًا: «الحمد لله رقم جديد على الوطن العربي، هاشتاج اسمي على تيك توك تخطى الـ18 مليارا و500 مليون مشاهدة».

وتعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية، حيث فوجئ محمد رمضان بتمزق البنطلون الذي يرتديه أثناء التصوير.

ونشر رمضان فيديو أثناء تصويره المشهد وعلق عليه قائلا: “أكتر موقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج.. دي أُصول الشغلانة.. بس عدت الحمد لله”.

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واحتفل الفنان محمد رمضان، بعيد زواجه، بفيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام”.

وكتب رسالة رومانسية لزوجته: “النهارده 6 ديسمبر عيد زواجنا الـ11.. كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي وعملي اللهم باركلي واحفظلي عائلتي”. 

من جهة أخرى، يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم “أكوابا”.

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

 

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