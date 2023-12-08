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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يتعرض لموقف محرج أثناء تصوير لأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية.. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج أثناء تصوير الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية، حيث فوجىء محمد رمضان بتمزق البنطلون الذي يرتديه أثناء التصوير.

ونشر رمضان فيديو أثناء تصويره المشهد وعلق عليه قائلا: اكتر موقف محرج اثناء تصوير الاغنية الرسمية لكاس أمم أفريقيا إن بنطلوني اتقطع وسط الشوت وكملت علشان الوحيد اللي ينفع يقول ستوب هو المخرج .. دي أُصول الشغلانة .. بس عدت الحمدلله
 

لمشاهدة الفيديو من أضغط هنا

احتفل الفنان محمد رمضان، بعيد زواجه، بفيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وكتب رسالة رومانسية لزوجته: “النهاردة ٦ ديسمبر عيد زواجنا ال١١ كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي ورفيقة نجاحي وعملي اللهم باركلي واحفظلي عائلتي”. 

 

أغنية كأس الأمم

من جهة أخرى، يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 ، والتي تحمل اسم أكوابا.

 

 

ويشاركه في الاغنية الإيفوارية الأسطورية ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو؛ والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

أعمال محمد رمضان 

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى” وكتب عبر حسابه بتطبيق إنستجرام: "اغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز .. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف :"ولازم انزلها النهاردة الساعة ه على قناتي لان ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لانها مش وقتها بالنسبة لينا".

 

محمد رمضان كأس الأمم الافريقية الأغنية الرسمية لكأس الأمم الإفريقية الفنان محمد رمضان

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