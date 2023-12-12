بعد الصلح.. التفاصيل الكاملة لأزمة حلا شيحة ونقابة المهن التمثيلية

التقت الفنانة حلا شيحه اليوم الثلاثاء؛ بالدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ داخل مقر النقابة؛ ووجهت له الشكر علي دعمه الكبير لها في أزمتها الأخيرة ووقوفه بجانبها وبجانب جميع الفنانين ، خصوصًا بعد أخر أزماتها التى أفتعلتها وأعتبر الكثير أنها تهين الفن عن عمد.

وقدمت حلا شيحة اعتذاراً لجميع فناني مصر؛ وعلي رأسهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية؛ عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة؛ خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة؛ مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر.

واختتمت حلا حديثها؛ أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة؛ نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد؛ وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.

بداية الأزمة بين حلا شيحا وأشرف ذكي

أثارت الفنانة حلا شيحا الجدل منذ فترة ، بعد أن أدلت بتصريح أعتبره الكثير أنها تهين الفن والفنانين عن عمد ، حيث قالت حلا شيحا: "الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن"

قال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، انني انزعجت، بعد ما تم اثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها بفيلم “مش أنا ".

وأضاف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عبر فضائية “ام بي سي مصر" أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، مشيرا إلى أن هذا درس لكل من يعلن أن الفن حرام.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنني أعتذر اننى قبلت عودة تلك الفنانة، مؤكدا أنه لا مكان لمن يريد تلك الافعال في النقابة.

وأشار زكي إلى أن “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن ”المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كدة"

وعلى صعيد أخر ، كان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، قد كشف عن إمكانية عودة الفنانة حلا شيحة للتمثيل مرة أخرى بعد تصريحاتها الأخيرة بشأن الفن والذى أعتبرها الكثير أنها تهين الفن والفنانين .

وقال أشرف زكي، خلال استضافته في برنامج "معكم"، إن "حلا تواصلت معه منذ فترة، وقالت له إنها ستعود إلى مصر قريبًا وتريد مقابلته: "أنا قلت لها لما ترجعي هنتكلم".

وسألته منى الشاذلي عن عودة الفنانة المعتزلة للتمثيل، قائلة: "حلا شيحة هترجع للتمثيل ولا لأ؟"، وأجاب زكي: "لو قررت ترجع، أنا مش صاحب القرار".

وشرح نقيب الممثلين: "أنا مش في موقف حرج، لأن من في العمل العام عليه أن يتحمل لكن إجاباتي منطقية، ولو قررت ترجع أنا لست صاحب قرار، ده قرار الأسرة الفنية كلها، هاخد رأي كل فنانين مصر قبل مجلس إدارة النقابة".

وتابع: "الأهم هو الأسرة الفنية لأن اللي حصل منها مس الأسرة الفنية كلها، بمعنى إنتو كفنانين رأيكم إيه؟ رغم إني عارف الإجابة من دلوقتي، وإن الأسرة الفنية متسامحة، وهي بنتنا وحبيبتنا".

وعادت حلا شيحا لترد من جديد على تصريحاته عبر حسابها على "إنستغرام"، ونشرت صورة من كلامه مرفقة برسالة شكر لنقابة المهن التمثيلية.

وعلقت حلا شيحا ، قائلة: "شكرًا للبيت الكبير نقابة المهن التمثيلية، وشكرًا دكتور أشرف زكي النقيب الداعم والسند لكل مبدع مصري وكل إنسان قبل أن يكون فنانا".

وحكت الممثلة جانبًا من كواليس حياتها خلال السنوات الماضية، قائلة: "مررت بأربع سنوات في حياتي كانوا من أصعب ما يكون، لكن الحمد لله مع كل لحظة تعب أو ألم مررت به تعلمت الكثير وازددت قوة وإصرارا على الخروج من المحن التي لا بد منها في الحياة".

وتابعت حلا شيحا ، قائلة: "متشكرة على كل الدعم من زمايلي، كلهم بحبهم وبتمنى لكل واحد فيهم النجاح دايما، وجمهوري الجميل وكل من تكلم عني بخير وتفهم ما مررت به وأحسن الظن بي".

وأكملت: "بعتذر عن أي كلمة بدرت مني خرجت في وقت حرج في حياتي، ولم أقصد أبدا الإساءة لأحد ولا أحمل إلا كل الحب وأتمنى الخير لكل الناس".

واختتمت برسالة لمن ينتقدها، وكتبت: "أتمنى من الناس اللي بتدخل تكتب رأيها أو تعلق حابة أقولهم كفاية ولو معندكمش كلمة طيبة بهدوء ممكن تطلعوا من صفحتي، كفاية أربع سنين تنمر وكلام مؤذي لي ولأسرتي.. أي فنان هو إنسان قبل أن يكون فنان أو مشهور فراعوا إنه إنسان.