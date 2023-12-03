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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كان ملاكا.. نهال عنبر تكشف سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الفنان الراحل أشرف
الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

كشفت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور منذ قليل، مشيرة إلى أن الفنان الراحل توفي في حادث سير منذ قليل.
 

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وأضافت نهال عنبر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر آمين، مقدم برنامج اخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأحد، أن الفنان الراحل كان ملاكا، وصاحب مواقف محترمة، وله كل التقدير في نفوس الجميع، مؤكدة: أشعر بالصدمة من هذا الخبر الأليم.

وأوضحت الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، أن زوجة الفنان الراحل كانت معه، وهي حاليا مصابة في المستشفى، مشيرة إلى أن الدكتور أشرف زكي متواجد في المستشفى التي يتواجد فيها جثمان الفنان الراحل.
 


 

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