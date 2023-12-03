أحمد موسى ناعيا أشرف عبد الغفور: رحيل أحد رموز الفن خبر حزين

نعى الإعلامي أحمد موسى، الفنان أشرف عبد الغفور، الذي وافته المنية قبل قليل، قائلا إنه «خبر حزين.. وفاته نتجت عن حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفنان الراحل أصيب قبل أن يتم الإعلان عن وفاته، قائلا: “ندعو له بالرحمة، وأن يصبر كل عائلته ومحبيه، وكل الفنانين المصريين وكل جمهوره”.

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وأوضح أحمد موسى، أن حادث السير وقع منذ دقائق قليلة، وأدى إلى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، الذي كان واحدا من النجوم المبدعين، وقدم الكثير للفن المصري، ويعد أحد الرموز الفنية.

