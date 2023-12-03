بكلمات مؤثرة..أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

كشف الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، في حادث تصادم خلال الساعات الماضية.

وقال موسي، خلال برنامج " على مسئوليتي "، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن وفاة الفنان أشرف عبد الغفور خلال حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي أحزنتنا جميعاً، لافتا إلى أن الفنان أشرف عبد العزيز أصيب في الحادث مع زوجته وعقب ذلك أُعلن عن وفاته.

ندعو له بالرحمة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى قائلا: ندعو له بالرحمة وندعو الله أن يصبر أهله وكل محبيه وكل فناني مصر وأن يشفي المصابين في الحادث.

وقال أحمد موسى، إن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور أحد النجوم الكبار في عالم الفن، مردفا أن الراحل قدم الكثير للفن المصري وهو أحد رموزه المعروفين.