عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بكلمات مؤثرة..أحمد موسى يكشف تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

أحمد موسى
أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسي، تفاصيل وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، في حادث تصادم خلال الساعات الماضية.

وقال موسي، خلال برنامج " على مسئوليتي "، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن وفاة الفنان أشرف عبد الغفور خلال حادث سير على طريق الإسكندرية الصحراوي أحزنتنا جميعاً، لافتا إلى أن الفنان أشرف عبد العزيز أصيب في الحادث مع زوجته وعقب ذلك أُعلن عن وفاته.

ندعو له بالرحمة

وأضاف الإعلامي أحمد موسى قائلا: ندعو له بالرحمة وندعو الله أن يصبر أهله وكل محبيه وكل فناني مصر وأن يشفي المصابين في الحادث.

وقال أحمد موسى، إن الفنان الراحل أشرف عبد الغفور أحد النجوم الكبار في عالم الفن، مردفا أن الراحل قدم الكثير للفن المصري وهو أحد رموزه المعروفين.

 

أحمد موسى أشرف عبد الغفور صدى البلد الفن الفن المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور في حادث تصادم

زوجته في حالة خطيرة .. سبب وفاة أشرف عبد الغفور

حادث سيارة مع زوجته.. سبب وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

أحمد حسن يعلن أول صفقات الزمالك بعد إنهاء أزمة القيد

بيلعبوا من غير نِفس وضيعوا 3 نقط.. جماهير الأهلي تصب غضبها على ثلاثة لاعبين

تحذير عاجل من الأرصاد والصغرى تصل لـ 4 درجات.. فيديو

وفاة أشرف عبد الغفور .. مسيرة حافلة من التكريمات الفنية

القبض على المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته

ترشيحاتنا

استشهاد 5 من المقاومة الإسلامية بالعراق في ضربة جوية أمريكية بشمال كركوك

إطلاق صاروخ من سوريا على إسرائيل .. والاحتلال يرد

حادث خطير.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان أشرف عبد الغفور| صور

برلماني كندي مصري يشيد بسهولة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية

انتهاء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية في عدد من العواصم العربية والعالمية

متعة البريميرليج.. التعادل يحسم مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما ضل فينا روح تناشد..صرخات فلسطينية تهتز لها القلوب.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة صغيرة من خل التفاح؟

عن طريق الصدفة.. قصة اكتشاف البطاطس في العالم

أبرزها الافوكادو والسبانخ .. أطعمة تخفض مستوى السكّر في الدم

فيديو

تفاصيل خطة عائلة نتنياهو لإلهاء المعارضة الإسرائيلية عن الفشل في 7 أكتوبر..فيديوجراف

مرض خطير ينتشر في غزة يهدد مليون شخص.. ما القصة؟ |فيديوجراف

إعلامية لبنانية تستفز الجمهور: بعد أسبوعين من وفاة جوزي هكون مع غيره|فيديوجراف

حقيقة قيام إسرائيل ببناء مستوطنة داخل قطاع غزة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

شيماء جاد الرب راغب

شيماء جاد الرب راغب تكتب: أكثر الأمراض رعبا.. الفصام «ألشيزوفري»

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

جمال قرين

جمال قرين يكتب: الدروس الخصوصية مرض مزمن

اﻟﻤﺰﻳﺪ