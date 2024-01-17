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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

تركي ال شيخ وهاني
تركي ال شيخ وهاني فرحات

وجه الموسيقار هاني فرحات رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ بسبب اهتمامه الكبير اتجاه الموسيقي وتحقيق كل ما هو متاح.

 

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وقال هاني فرحات فى تصريحات تليفزيونية، معلقًا: فى رجل معانا بيحقق الأحلام وفى فنانين عالميين نفسي أشوفهم وأتعامل معاهم وأبو ناصر قالي أحلم وهات اللى أنت عايزه ، وأنا عايز أقولك شكرًا إنك بتحقق الأحلام وإنك واقف فى ضهر الفن والموسيقي وشكرًا أن إحنا كل ما بنعمل مشروع بنطلع 10 خطوات قدام.

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وعن كواليس تحضير حفل الفنان رابح صقر ، قال هاني فرحات: بحاول إبراز كل المحطات المضيئة للفنان رابح صقر ، وهيغني أغاني مغنهاش قبل كدة أو بقاله كتير مغنهاش.

 

كشفت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عن نفاد تذاكر حفل الفنان رابح صقر، المرتقب في موسم الرياض يوم 19 يناير الجاري. 

 

وينتظر أن يحيي رابح صقر، حفلا غنائيا ساهر له على مسرح محمد عبده أرينا يوم 19 يناير الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

 

وفى وقت لاحق، قد أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن حصول الموسيقار هاني فرحات على الجنسية السعودية، وذلك بعد مجهودات الفنية التى بذلها ضمن فعاليات موسم الرياض منذ موسمه الأول.



وقال تركي آل الشيخ فى كلمة مسجلة تم عرضها خلال حفل نجمات العرب على مسرح محمد عبده أرينا : أشكر الموسيقار السعودي الدكتور هاني فرحات فى اشارة منه إلى حصوله على الجنسية السعودية، وهو ما أكده عمرو أديب على صفحته بموقع التدوينات القصيرة أكس: أبارك للموسيقار الموهوب هاني فرحات بمنحة الجنسية السعودي لما قدمه من فن عظيم.

ويعتبر الموسيقار هاني فرحات أحد أهم الموسيقيين فى مصر والوطن العربي حيث قدم العديد من الحفلات الضخمة والتى جمعت معظم النجوم المصرييين والعرب.

ولد هاني فرحات يوم 13 أغسطس 1971 ودرس فى معهد الكونسرفتوار، وقام بتوزيع عدد كبير من الأغنيات لكبار النجوم، على رأسهم الهضبة عمرو دياب بأغنية قالي الوداع، وألبوم علم قلبي، ووزع لكل من المطربة الكبيرة أنغام، ومن أشهر أغانيه معها قلبك، واتجاه واحد، وفنجان النسيان، و “طول ما أنت بعيد”، وآخرهم “عن فرح غايب”.

كما وزع لإليسا و سميرة سعيد وراغب علامة وصابر الرباعي، وعبدالمجيد عبدالله، ولطيفة وديانا حداد، ومحمد عبده، ورابح صقر، وعبدالله الرويشد، ونوال، وأحلام، وأصالة، وفريق واما.

ويذكر أن آخر أعمال هاني فرحات هي أغنية “قول حاضر” لأنغام، وأغنية “حلاوة الدنيا” لشيرين عبدالوهاب.

 

المايسترو هاني فرحات المستشار تركي آل شيخ حصول الموسيقار هاني فرحات على الجنسية السعودية احتفالات موسم الرياض أحدث أعمال رابح صقر

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