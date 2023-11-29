هاني فرحات: روائع السنباطي أقوى ليالي موسم الرياض وكلنا متحمسون لتقديم حفل عالمي

لا يتوقف إبداع الموسيقار الكبير هاني فرحات في العالم العربي او أوروبا وأصبح الاختيار الأول لتقديم الحفلات الكبري خلال الفترة الأخيرة، ودائما ما يقع عليه يرشح للمهام الخاصة والحفلات الهامة.



فرحات أنهي كافة الاستعدادات لتقديم رائعة جديدة من روائعه غدا الخميس في حفل يضم عدد كبير من أهم نجوم الوطن العربي وهو حفل( روائع السنباطي) الذي يحييه 6 أصوات عربية هامة صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، وأحمد سعد ،مي فاروق ،ريهام عبد الحكيم وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني.



فرحات أكد أن الحفل سيكون من أهم وأقوى حفلات موسم الرياض ليس فقط لما يضمه من أصوات ونجوم كبار ولكن لأن إبداع السنباطي ملأ الوطن العربي وفنه تخطى حدود المعقول، فهو ملحن حاز إعجاب الجمهور والزعماء وحاز علي تكريمات عالمية.



وتابع "هناك مفاجآت كثيرة وشرف كبير أن أقدم ليلته ولذلك أعمل عليها في سرية تامة منذ شهرين علي كل تفاصيلها وطبعا معي أصوات عربية متميزة وكلنا نعمل كفريق واحد لإخراج الحفل بشكل يليق باسم هذا المبدع العربي ".