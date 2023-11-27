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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريهام عبد الحكيم تصل الرياض استعدادا لحفل روائع السنباطي

ريهام عبد الحكيم
ريهام عبد الحكيم

وصلت الفنانة ريهام عبد الحكيم إلى الرياض استعداد لحفل روائع السنباطي التى تشارك فيه بجانب عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي.

كما وصل أيضا المطربة إيمان عبد الغني والمغربي فؤاد زبادي، وقاموا بعمل بروفات خاصة استعداد للحفل.

الحفل يقام يوم 30 نوفمبر الحالي، بمسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
 

لمشاهدة فيديو الوصول من هنا 

 

طرح تذاكر الحفل

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية: 

  • 100 ريال سعودي
  • 180 ريال سعودي
  • 350 ريال سعودي
  • 1800 ريال سعودي
  • 2000 ريال سعودي

 

حفل روائع السنباطي

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم،  مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وينتظر أن يتم طرح تذاكر حفل روائع السنباطي غدا السبت 25 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية. 

 

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي مع صابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ريهام عبد الحكيم روائع السنباطي شيرين عبد الوهاب منى عبد الغني

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