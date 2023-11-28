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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد سعد يصل الرياض استعدادا لحفل روائع السنباطي

صدى البلد

وصل الفنان أحمد سعد إلى الرياض استعداد لحفل روائع السنباطي الذى يشارك فيه بجانب عدد كبير من نجوم الغناء المصري والعربي وعلى رأسهم شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي.


الحفل يقام يوم 30 نوفمبر الحالي، بمسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن فعاليات موسم الرياض.
 

طرح تذاكر الحفل

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وتتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية: 

  • 100 ريال سعودي
  • 180 ريال سعودي
  • 350 ريال سعودي
  • 1800 ريال سعودي
  • 2000 ريال سعودي

 

حفل روائع السنباطي

تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم،  مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وينتظر أن يتم طرح تذاكر حفل روائع السنباطي غدا السبت 25 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية. 

 

وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي مع صابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنان أحمد سعد الفنان صابر الرباعي الفنانة ريهام عبد الحكيم المايسترو هاني فرحات الفنانة مى فاروق فعاليات موسم الرياض مسرح أبو بكر سالم بالرياض موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية

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