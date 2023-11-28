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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة حسام حبيب.. أحدث ظهور للمطربة شيرين عبد الوهاب

صدى البلد

تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب، للمشاركة في حفل روائع السنباطي والمقرر إقامته في 30 من شهر نوفمبر الجاري.

وظهرت شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها الفنان حسام حبيب، خلال بروفات حفل روائع السنباطي، بقيادة المايسترو هاني فرحات.

طرحت الشركة المنظمة لحفل روائع السنباطي -بمشاركة شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني- تذاكر الحفل للجمهور المرتقب يوم 30 نوفمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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وتتراوح أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي، بين الفئات السعرية التالية:

100 ريال سعودي
180 ريال سعودي
350 ريال سعودي
1800 ريال سعودي
2000 ريال سعودي
 

حفل روائع السنباطي
تحيي الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي على مسرح أبو بكر سالم،  مع الفنان صابر الرباعي والفنان أحمد سعد، والفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، والفنان فؤاد زبادي والفنانة إيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وينتظر أن يتم طرح تذاكر حفل روائع السنباطي غدا السبت 25 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية.


وتحيي شيرين عبد الوهاب حفل روائع السنباطي مع صابر الرباعي وأحمد سعد، ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، وفؤاد زبادي وإيمان عبد الغني، بقيادة المايسترو هاني فرحات، وذلك يوم 30 نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

البوستر الرسمي العربية السعودية الفنان حسام حبيب الفنان صابر الرباعي الفنانة ريهام عبد الحكيم الفنانة شيرين الفنانة شيرين عبد الوهاب

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