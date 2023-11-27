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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مغامرة تكشف أحداث مثيرة |طرح فيلم Muzzle في دور العرض المصرية

صدى البلد

في شوارع لوس أنجلوس القاسية، يأخذ Muzzle  الجماهير في رحلة مثيرة، واستثنائية لظابط شرطة سابق يتعرض لحدث مؤلم ويحاول من خلاله التخلص من آثار ماضيه الحزين، الفيلم بطولة النجم آرون إيكهارت وإخراج جون ستالبرغ جونيور، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من 29 نوفمبر، من خلال Fourstar Films.

تبدأ أحداث الفيلم بصدمة فقدان ضابط شرطة لوس انجلوس "جيك روسر" لرفيقه الوفي الكلب Ace، وبينما يحاول التغلب على آثار ماضيه، يجد نفسه متورطًا في فضيحة توقفه عن عمله كشرطي وتغير مسار حياته، حيث يبدأ روسر في مطاردة العدالة برفقة شريكه الجديد، الكلب العدواني Socks.

تكمن قوة فيلم Muzzle في العلاقة بين جيك وشريكه الكلب الجديد Socks، حيث ينطلقان في رحلة تستكشف عالم الجريمة وتجارة الكلاب والشركات التي تختبئ وراء إنتاج الفينتانيل، ويقدمان لحظات مثيرة ومشاهد مؤثرة من الارتباط بين الإنسان والكلب، كما يتنقلون معاً في ظل الفساد والخطر، ويشكلون رابطًا يعكس تحدياتهم المشتركة، حيث تعزز الكلاب الفيلم بلمسة من الرقي والإحساس العاطفي.

Muzzle  هو توليفة سينمائية تجمع بين التشويق والعمق النفسي، ويكشف الأقنعة عن العديد من الحقائق المخفية، وتتألق أداءات نجوم الفيلم، آرون إيكهارت، ستيفن لانج، وبينيلوب ميتشل، في تجسيد شخصياتهم بقوة وعاطفة. إلى جانب الإخراج المتقن والكتابة المذهلة لجون ستالبرغ جونيور وسيناريو يجمعه مع كارلايل يوبانك، يتم تقديم Muzzle بشكل متقن، مع رصد دقيق للخفايا التي تكمن في قلوب شخصياته.
ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة فور ستار فيلمز، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.

شوارع لوس انجلوس شرطة لوس أنجلوس Muzzle

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