عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح البوستر الرسمي لمسرحية محمد سعد بموسم الرياض

بوستر مسرحية على
بوستر مسرحية على بابا

طرحت الهيئة العامة للترفية بالمملكة العربية السعودية البوستر الدعائى الرسمي لمسرحية على بابا والذى يقوم ببطولتها الفنان محمد سعد

 

وظهر سعد على البوستر وهو يجسد شخصيته الشهيرة بوحة الصباح ويشاركه المسرحية كل من ويزو وسامي مغاوري وحسن عبد الفتاح وتبدأ عروض المسرحية من يوم 30 نوفمبر وحتي 4 من شهر ديسمبر.
 

قصة المسرحية


وتدور قصة المسرحية حول شخصية علي مرسيدس ميكانيكي السيارات المعروف بأمانته يتعرض لاختبار لمدى أمانته بعد أن ينتقل إلى عالم وزمن آخر يطلق عليه فيه علي بابا ليواجه مجموعة تحديات واختيارات تحتم عليه الاختيار بين مبادئه ومصالحه خصوصا بعد أن يواجه عصابة الأربعين حرامي، وهي بطولة محمد سعد وسامي مغاوري وويزو.

 

أسعار تذاكر المسرحية 

وطرحت الشركة المنظمة لموسم الرياض أسعار تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تخطت الفئة الأولى مبلغ 8896 جنيها، أما الفئة الثانية تبلغ سعرها 7413 جنيها والفئة الثالثة تصل سعرها 5930 جنيها، أما الرابعة فتصل سعرها بالمصري 5560 جنيها والفئة الخامسة بـ5189 جنيها والفئة السادسة بـ 4530 جنيها والفئة السابعة تصل سعرها إلى 4118 جنيها.

 

والفئة الثامنة بـ 3706 جنيها أما الفئة التاسعة تصل سعرها 2965 جنيها والفئة العاشرة بـ 2635 جنيها والفئة الحادية عشر تصل سعرها 1482 جنيها أما الفئة الاقتصادية فتصل سعرها 1070 جنيها والفئة الأخيرة بـ 741 جنيها.

مسرحية على بابا محمد سعد بوحة الصباح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

عاد من الموت| ماذا حدث لـ طارق عبد العزيز بعد إنعاش قلبه وقبل وفاته؟!.. كواليس اللحظات الأخيرة

تقطع القلب.. آخر صورة للفنان طارق عبد العزيز قبل الرحيل

تعليق مثير من خالد الغندور على استمرار معتمد جمال مع الزمالك

مقابل 7 ملايين يورو.. فرج عامر يكشف رحيل نجم الأهلي

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

فرمان كولر.. لماذا قرر السويسري حرمان ثلاثي الأهلي من الظهور في المونديال؟

موضوعات متعلقة

أخبار الفن | زوجة هشام ربيع تغيظ بوسي بهذه الصور.. وأشرف زكي يغرم منتج بطن الحوت 100 ألف جنيه

ناردين فرج تكشف عن أصعب مشهد صورته في صوت وصورة | خاص

تغريم الشركة المنتجة لبطن الحوت 100 ألف جنيه بسبب كروان مشاكل.. تفاصيل

قبل الليلة الأخيرة.. ننشر صورا من مسرحية حسن الرداد وإيمي سمير غانم بموسم الرياض

تعرف على مقدمي حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

أمي الغالية.. غادة رجب تحتفل بعيد ميلاد ميرفت أمين| فيديو

الناس كرهتني.. ناردين فرج تتحدث عن ردود الفعل حول شخصيتها في صوت وصورة

أبو الليف يطرح أحدث أغانيه الدنيا بنك

ترشيحاتنا

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2023 خلال أيام

«البسوا تقيل»|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذا الأمر

عُرس القرن.. حفل زفاف أسطوري في باريس يتكلف 59 مليون دولار| فيديو

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة لاستثمارات الجديدة

ردا على تحرير ناقلة النفط.. مليشيات الحوثي تستهدف مدمرة أمريكية بصاروخيين باليستيين

محمد صلاح يكشف عن زميل أحلامه وأقوى لاعب واجهه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة لتناول الجمبرى.. تعرف عليها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة الصفراء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحرنكش؟

آخر كلماته «مش قادر أقف على رجلي».. سبب وفاة طارق عبد العزيز

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ