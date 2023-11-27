«تعالى في مفاجأة».. عمرو عرفة يكشف الكلمات الأخيرة لـ طارق عبد العزيز

نعى المخرج عمرو عرفة، الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية أمس الأحد.

وكتب عبر “أكس” تويتر سابقاً: “‏كان بيصور آخر شوت له الساعة ٤ عصراً وآخر جملة قالها لـ شريف منير تعالي فيه مفاجأة وخبط على كتفه و خرج من الشوط قعد علي الكرسي ورا الكاميرا و فاجأ الكل و انتقل الي الرفيق الأعلى.. طارق عبد العزيز فاجأنا كلنا .. الله يرحمه .”.

وتوفى الفنان طارق عبد العزيز، حيث يصادف اليوم 26 نوفمبر وهو نفس موعد وفاة الفنان الراحل عامر منيب.

حضر عدد من الفنانين لمستشفى زايد التخصصي لإلقاء نظرة الوداع على الفنان طارق عبد العزيز والذي وافته المنية.

وحضر كل من الفنان محمد هنيدي، والفنان أشرف زكي، والفنان محمد رياض والفنان أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا والفنان علي الطيب، وغيرهم من الفنانين أمام ثلاجة الموتى بالمستشفى، لتوديع صديقهم وزميلهم الراحل.