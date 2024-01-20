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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جريء.. بوسي شلبي تفاجئ متابعيها بإطلالتها في ‏Joy awards

بوسي شلبي
بوسي شلبي

حرصت الإعلامية بوسي شلبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة لها خلال استعدادها لحفل ‏Joy awards في الرياض.

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لفتت بوسي شلبي الأنظار في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون البينك المطرز بالكامل، ونسقت معه وشاحا نفس اللون.

أكملت بوسي شلبي إطلالتها بكلاتش صغير الحجم باللون الفضي مع مجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي شلبي على الشعر الأشقر المنسدل، ووضعت مكياجا متناسقا مع لون بشرتها.

 

بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي
بوسي شلبي
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